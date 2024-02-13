На СВО погиб выпускник волгоградского детдома Максим Цыганков

Общество 13.02.2024 16:44
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13.02.2024 16:44
В Волжском Волгоградской области простились с Максимом Цыганковым – молодой человек погиб на СВО. Печальной новостью поделились в бывшем Волжском детском доме, который сегодня называется центром помощи детям.
– Наш выпускник Максим Цыганков, погиб, исполняя свой воинский долг в зоне СВО. Максим навсегда останется в памяти педагогов центра и ребят, с которыми провёл своё детство в нашем учреждении, – цитата некролога, опубликованного учреждением в соцсетях.
Фото: VK.com, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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