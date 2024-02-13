Общество

Волгоградца осудили за аватарку в мессенджере с символом УПА*

Общество 13.02.2024 14:42
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13.02.2024 14:42

В Николаевском районе Волгоградской области суд привлек к административной ответственности жителя города Николаевска за публичную демонстрацию символики и атрибутики Украинской повстанческой армии (УПА)*, сообщает V102.RU. 

— Гражданину Л.С.В. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — пояснили информагентству в пресс-службе Николаевского районного суда. 

Согласно протоколу об административном правонарушении, мужчина в статусе мессенджера WhatsApp** публично опубликовал графическое изображение содержащее символику и атрибутику Украинской повстанческой армии (УПА)*, что является нарушением ст. 6 ФЗ от 19.05.1995 № 80 ФЗ «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Статья 6 федерального закона под названием «Борьба с проявлениями фашизма» содержит положения, прямо запрещающие в РФ использование, в том числе публичное демонстрирование, нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, демонстрировал запрещенную в России символику 29-летний уроженец Волгоградской области Сергей Ломако. По его словам, он якобы не знал, что представляет собой УПА*, члены которой совершали в тылу советских войск теракты и диверсии. Известно, что мужчина в последнее время нигде не работает, при этом имеет на содержании малолетнего ребенка. 

Напомним, сотрудники ФСБ ранее задержали волгоградца за поддержку Украины и призывы к расправе над россиянами — 34-летний мужчина открыто поддерживал действия преступного киевского режима. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

*УПА — признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.  

**WhatsApp — приложение принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской. 

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