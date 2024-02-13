Общество

Отчитаться о доходах перед налоговой волгоградцы могут в режиме онлайн

Общество 13.02.2024 13:11
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13.02.2024 13:11


В Волгоградской области около 1,2 млн налогоплательщиков уже являются пользователями Личного кабинета на сайте ФНС. Об этом сообщили в волгоградском управлении налоговой службы. Здесь также напомнили, что в рамках декларационной кампании  пользователи личного кабинета могут в режиме онлайн заполнить декларации по форме 3-НДФЛ. 

В настоящее время на сайте ФНС России в общем доступе действуют более 70 электронных сервисов для информирования и обслуживания физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одним из самых популярных из них является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», – рассказали в УФНС. – В Волгоградской области по состоянию на 1 февраля этого года количество пользователей данного интернет-сервиса составило почти 1,2 млн человек.

При заполнении налоговой декларации в личном кабинете на сайте налоговой данные, содержащиеся в сервисе, вносятся автоматически. 

Речь идет о персональных данных, сведениях о доходах, полученных с места работы.  Заполненная декларация, подписанная усиленной неквалифицированной электронной подписью с приложением отсканированного комплекта подтверждающих документов направляется в налоговые органы в электронном виде в режиме онлайн. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не нужно. Также в личном кабинете предоставлена возможность отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, – поясняют специалисты. 

Заполнить налоговую декларацию можно и с помощью специального программного обеспечения. Для этого нужной перейти в раздел «Программные средства» и найти программу «Декларация 2023». 

По-прежнему декларации можно направить в налоговые инспекции через МФЦ.

Информацию о том, кто из налогоплательщиков обязан представить декларацию о доходах за 2023 год, можно получить в разделе на сайте ФНС «Налогообложение в Российской Федерации – Действующие в РФ налоги и сборы – Налог на доходы физических лиц», а также, получив консультацию с помощью сервиса «Часто задаваемые вопросы».

Напомним, что представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году, необходимо не позднее 2 мая 2024 года.

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