Общество

«Отпустили в космос»: цены на такси в Волгограде выросли в два раза

Общество 12.02.2024 09:23
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12.02.2024 09:23


Волгоградцы сообщают о выросших в два раза ценах на такси. Горожане связывают это с прошедшим накануне снегопадом. 

— Свой автомобиль я не рискнул взять, вызвал такси. Понятно, что в час пик всегда стоимость поездки выше, но сегодня цены как будто отпустили в космос. Поездка из Дзержинского района в центр, которая стоила примерно 250 рублей в аналогичный период, выросла в разы. Агрегаторы выставляют ценник почти в 600 рублей, — рассказал читатель V102.RU. 

Так, приложение Uber предлагает добраться из западной части города до центра за 425 рублей. «Яндекс Go» предлагает за тот же маршрут заплатить уже 523 рубля на тарифе «Эконом» и все 674, воспользовавшись тарифом «Комфорт». 

Напомним, что обрушившийся на Волгоградскую область циклон «Ольга» стал причиной введения режима ЧС муниципального характера в расположенном в 190 километрах юго-западнее Волгограда городе Котельниково. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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