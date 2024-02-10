Теперь по-китайски. 10-метрового дракона пронесли волгоградцы в ЦПКиО

Общество 10.02.2024 22:03
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10.02.2024 22:03
Около тысячи волгоградцев приняли участие во встрече китайского Нового года в ЦПКиО. Как рассказали V102.RU в пресс-службе парка, сегодня, 10 февраля, на ледовом катке Центрального парка культуры и отдыха состоялось празднование восточного или, как его называют китайцы, Лунного Нового года.
На празднование пришли целыми семьями.
Гостей встречал символ Китая - большая Панда, на катке звучала национальная музыка.
Артисты центра корейской культуры «Миринэ» исполнили песни на корейском, китайском и японском языках.
На льду показали танец с надувными драконами и флешмоб с масками. Кульминацией праздника стало появление на площадке десятиметрового дракона, которого по китайской традиции пронесли участники праздника.
Но волгоградцев ждал еще один сюрприз – завораживающее огненное шоу. Гости праздника с замиранием сердца следили за артистами, которые показали опасные трюки.
Фото ЦПКиО
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