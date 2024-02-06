Жителей райцентра Волгоградской области насторожили звуки стрельбы





Новоаннинцы предположили сначала, что в округе идет охота на волков. Люди видели также и пролетавший вертолет.





Жители Новоаннинского района Волгоградской области обеспокоились звуками стрельбы, которые раздавались в райцентре. Как сообщает V102.RU, сегодня, 6 февраля, жители в соцсетях пишут, что слышали странные хлопки, похожие на выстрелы и очереди.Однако повод для беспокойства не оказалось. Жителей успокоили, что сегодня под райцентром проводятся учебные стрельбы силовых структур.