Жителей райцентра Волгоградской области насторожили звуки стрельбы

Общество 06.02.2024 14:38
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06.02.2024 14:38
Жители Новоаннинского района Волгоградской области обеспокоились звуками стрельбы, которые раздавались в райцентре. Как сообщает V102.RU, сегодня, 6 февраля, жители в соцсетях пишут, что слышали странные хлопки, похожие на выстрелы и очереди.
Новоаннинцы предположили сначала, что в округе идет охота на волков. Люди видели также и пролетавший вертолет.
Однако повод для беспокойства не оказалось. Жителей успокоили, что сегодня под райцентром проводятся учебные стрельбы силовых структур.
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