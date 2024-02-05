Общество

Оленей и лосей с кабанами спасают обильными застольями в Волгоградской области

Общество 05.02.2024 18:25
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05.02.2024 18:25


В Волгоградской области раз в три-четыре дня для диких животных организуют обильные «застолья», рассыпая в тихих и специально оборудованных местах зерно, сенаж, корнеплоды и минеральные компоненты. Подкрепиться к таким кормушкам приходят олени, лоси, косули и кабаны. 

Специальные площадки организованы в 7 государственных охотничьих заказниках и 94 закрепленных охотхозяйствах волгоградского региона, – сообщают в облкомприроды. – Подкормка животных продлится до середины апреля. Объемы кормов дозированы, чтобы звери не разучились самостоятельно добывать пищу.

По данным профильного комитета, ежегодно в Волгоградской области для подкормки диких животных на специально организованных площадках используют порядка 1,35 тыс. тонн зерна, комбикорма, корнеплодов, а также около 60 тонн минеральных добавок. 

Растительное сырье либо покупают, либо засеивают кормовые поля самостоятельно. Так, под проведение биотехнических мероприятий текущего зимнего периода охотпользователями засеяно 828 га таких полей, – уточняют в администрации Волгоградской области. – Кроме того, специалисты ветеринарной службы совместно с охотпользователями ведут системную работу по профилактике бешенства. Антирабическую приманку с оральной вакциной внутри регулярно раскладывают в местах обитания диких плотоядных животных – лисиц, волков, песцов, шакалов, енотовидных собак и др. 

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