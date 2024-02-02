Волгоградцам сделали перерасчет на 10 миллионов после аварии на теплосетях

Жителям многоквартирных домов Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов Волгограда, которым временно было приостановлено оказание услуг по отоплению и горячему водоснабжению в связи с нештатной ситуацией на тепловых сетях котельной №849 с 7 по 9 января и с 10 по 15 января 2024 года, сделали перерасчет.



Как пояснили V102.RU в ООО «Концессии телоснабжения», АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» выполнило соответствующий перерасчет вплоть до полного освобождения от оплаты за каждый период (день) непредоставления коммунальной услуги или оказания услуги ненадлежащего качества. Общая сумма перерасчета составила более 10 миллионов рублей.

В компании подчеркнули, что объем непредоставленной коммунальной услуги по отоплению рассчитывается только при отсутствии в доме общедомового прибора учета. Другими словами, в многоквартирных домах, которые не оснащены ОДПУ и в которых размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из норматива, сумма платежа была уменьшена на общее количество часов перерыва в период с 7 по 9 января и с 10 по 15 января.



– При этом при определении размера снижения платы учитывалась допустимая «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» продолжительность перерыва в оказании услуги по отоплению не более 4 часов единовременно за каждый час превышения на 0,15% от размера платы за месяц, – подчеркнули в концессиях.



В компании также уточнили, что начисление платы в домах, оборудованных ОДПУ, производилось, исходя из фактического потребления ресурса, зафиксированного прибором учета.



При необходимости получения разъяснений в части размера перерасчета, отраженного в платежных документах за январь 2024 года, каждый потребитель может обратиться в справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по тел. 32-50-50, либо отправить запрос через личный кабинет на официальном сайте компании, либо воспользоваться электронным почтовым ящиком для обращения жителей orn@ivc34.ru.

