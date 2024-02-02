На «Красном Октябре» почтили память защитников Сталинграда

Общество 02.02.2024 17:42
0
02.02.2024 17:42
В день празднования 81-й годовщины Победы в Сталинградской битве на территории предприятия прошли торжественные мероприятия, главное из которых состоялось у руин Центральной заводской лаборатории.
На памятное мероприятие с церемонией возложения венка и цветов собрались сотрудники завода, ветераны-металлурги – члены ассоциации «Дети военного Сталинграда», труженики тыла, представители Совета ветеранов завода, а также студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина.
– «Красный Октябрь» – непосредственный участник Сталинградской битвы. Доблесть и самоотверженность его защитников позволили отстоять завод, который спустя пять месяцев после окончания сражения возобновил свою работу на благо Отечества, – обратился к присутствующим генеральный директор Константин Волков. – Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, мы, потомки, будем всегда у вас в неоплатном долгу.
Ветеранов, которые не смогли посетить торжественный митинг, поздравили в домашней обстановке. Среди них – Александра Семеновна Машкова, участница Сталинградской битвы. В 17-летнем возрасте она добровольно пришла в госпиталь ухаживать за ранеными, потом служила медсестрой, дошла до Германии. После войны Александра Семеновна более двадцати лет проработала на металлургическом предприятии.
– Из двухсот дней Сталинградской битвы сто дней бои шли на территории «Красного Октября», – рассказала директор музея истории завода Наталия Болдырева. – Он был одной из ключевых точек города, поэтому, несмотря на отчаянное сопротивление противника, советские солдаты мужественно обороняли завод, навсегда вписав свои имена в летопись Победы.
К руинам ЦЗЛ были возложены живые цветы и венок, после чего студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина прочитали стихотворения о героических защитниках Сталинграда.
Торжественное мероприятие продолжилось в заводском парке, у могилы Ольги Ковалевой – женщины-сталевара, погибшей в рядах бойцов народного ополчения в августе 1942 года. Работники цеха ремонта металлургических печей, которые поддерживают порядок на территории рядом с памятником, вместе с руководством и другими заводчанами возложили живые цветы и венок к могиле.
Также мероприятия прошли у обелиска «Лог смерти» – места ожесточенных боев воинов 95-ой стрелковой дивизии – и у знака-стелы воинам 39-ой гвардейской дивизии, где в дни Сталинградской битвы находился ее штаб. За мемориальными объектами следят работники обжимного крупносортного цеха и цеха производства извести, порошков и люнкерита.
Добавим, что 1 февраля представители профсоюза и Молодежного комитета «Красного Октября» возложили венок и цветы к могилам воинов Красной Армии, павших в боях за освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, на территории Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.
Фото: предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».
Измученным жителям обезвоженного Котово назвали новый срок сдачи водовода02.02.2024 17:07
Общество 02.02.2024 17:07
На Мамаевом кургане в Волгограде развернули 100-метровую Сталинградскую ленту02.02.2024 16:52
Общество 02.02.2024 16:52
Сотрудники ЛУКОЙЛа отдали дань памяти и уважения участникам Сталинградской битвы02.02.2024 16:28
Общество 02.02.2024 16:28
Два дома снесут на юге и севере Волгограда02.02.2024 15:34
Общество 02.02.2024 15:34
«Быки уже передохли»: под Урюпинском в заснеженном поле от голода гибнет брошенное стадо коров02.02.2024 14:18
Общество 02.02.2024 14:18
Волгоградцам сделали перерасчет на 10 миллионов после аварии на теплосетях02.02.2024 13:37
Общество 02.02.2024 13:37
Полпред Устинов и министр Патрушев возложили цветы на Мамаевом кургане02.02.2024 12:52
Общество 02.02.2024 12:52
Чиновники Волгограда в неспокойное время оставили школьников без защиты02.02.2024 12:38
Общество 02.02.2024 12:38
Волгоградские врачи спасли жизнь 99-летней ветерану тыла ВОВ02.02.2024 11:53
Общество 02.02.2024 11:53
В поселке Купоросный почтили память воинов в день 81-летия Сталинградской битвы02.02.2024 11:30
Общество 02.02.2024 11:30
Как в Москве. Волгоградцы поплывут по реке к 2034 году02.02.2024 09:09
Общество 02.02.2024 09:09
Часть центра Волгограда стала пешеходной 2 февраля02.02.2024 08:37
Общество 02.02.2024 08:37
После жалоб волгоградцев пугавшие школьников группы в Telegram заблокировали02.02.2024 07:21
Общество 02.02.2024 07:21
Как избавиться от надоедливых звонков «Ситиматик-Волгоград»: лайфхак от читателя V102.RU02.02.2024 06:16
Общество 02.02.2024 06:16
Получившую шанс от волгоградского суда Ахметову оставили без ребенка01.02.2024 19:37
Общество 01.02.2024 19:37