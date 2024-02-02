На «Красном Октябре» почтили память защитников Сталинграда





В день празднования 81-й годовщины Победы в Сталинградской битве на территории предприятия прошли торжественные мероприятия, главное из которых состоялось у руин Центральной заводской лаборатории.

На памятное мероприятие с церемонией возложения венка и цветов собрались сотрудники завода, ветераны-металлурги – члены ассоциации «Дети военного Сталинграда», труженики тыла, представители Совета ветеранов завода, а также студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина.





– «Красный Октябрь» – непосредственный участник Сталинградской битвы. Доблесть и самоотверженность его защитников позволили отстоять завод, который спустя пять месяцев после окончания сражения возобновил свою работу на благо Отечества, – обратился к присутствующим генеральный директор Константин Волков. – Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, мы, потомки, будем всегда у вас в неоплатном долгу.

Ветеранов, которые не смогли посетить торжественный митинг, поздравили в домашней обстановке. Среди них – Александра Семеновна Машкова, участница Сталинградской битвы. В 17-летнем возрасте она добровольно пришла в госпиталь ухаживать за ранеными, потом служила медсестрой, дошла до Германии. После войны Александра Семеновна более двадцати лет проработала на металлургическом предприятии.





– Из двухсот дней Сталинградской битвы сто дней бои шли на территории «Красного Октября», – рассказала директор музея истории завода Наталия Болдырева. – Он был одной из ключевых точек города, поэтому, несмотря на отчаянное сопротивление противника, советские солдаты мужественно обороняли завод, навсегда вписав свои имена в летопись Победы.

К руинам ЦЗЛ были возложены живые цветы и венок, после чего студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина прочитали стихотворения о героических защитниках Сталинграда.

Торжественное мероприятие продолжилось в заводском парке, у могилы Ольги Ковалевой – женщины-сталевара, погибшей в рядах бойцов народного ополчения в августе 1942 года. Работники цеха ремонта металлургических печей, которые поддерживают порядок на территории рядом с памятником, вместе с руководством и другими заводчанами возложили живые цветы и венок к могиле.

Также мероприятия прошли у обелиска «Лог смерти» – места ожесточенных боев воинов 95-ой стрелковой дивизии – и у знака-стелы воинам 39-ой гвардейской дивизии, где в дни Сталинградской битвы находился ее штаб. За мемориальными объектами следят работники обжимного крупносортного цеха и цеха производства извести, порошков и люнкерита.

Добавим, что 1 февраля представители профсоюза и Молодежного комитета «Красного Октября» возложили венок и цветы к могилам воинов Красной Армии, павших в боях за освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, на территории Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.

Фото: предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».