Общество

На «Красном Октябре» почтили память защитников Сталинграда

Общество 02.02.2024 17:42
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02.02.2024 17:42


В день празднования 81-й годовщины Победы в Сталинградской битве на территории предприятия прошли торжественные мероприятия, главное из которых состоялось у руин Центральной заводской лаборатории.
На памятное мероприятие с церемонией возложения венка и цветов собрались сотрудники завода, ветераны-металлурги – члены ассоциации «Дети военного Сталинграда», труженики тыла, представители Совета ветеранов завода, а также студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина.

– «Красный Октябрь» – непосредственный участник Сталинградской битвы. Доблесть и самоотверженность его защитников позволили отстоять завод, который спустя пять месяцев после окончания сражения возобновил свою работу на благо Отечества, – обратился к присутствующим генеральный директор Константин Волков. – Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, мы, потомки, будем всегда у вас в неоплатном долгу.
Ветеранов, которые не смогли посетить торжественный митинг, поздравили в домашней обстановке. Среди них – Александра Семеновна Машкова, участница Сталинградской битвы. В 17-летнем возрасте она добровольно пришла в госпиталь ухаживать за ранеными, потом служила медсестрой, дошла до Германии. После войны Александра Семеновна более двадцати лет проработала на металлургическом предприятии.

Из двухсот дней Сталинградской битвы сто дней бои шли на территории «Красного Октября», – рассказала директор музея истории завода Наталия Болдырева. – Он был одной из ключевых точек города, поэтому, несмотря на отчаянное сопротивление противника, советские солдаты мужественно обороняли завод, навсегда вписав свои имена в летопись Победы.
К руинам ЦЗЛ были возложены живые цветы и венок, после чего студенты Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина прочитали стихотворения о героических защитниках Сталинграда.
Торжественное мероприятие продолжилось в заводском парке, у могилы Ольги Ковалевой – женщины-сталевара, погибшей в рядах бойцов народного ополчения в августе 1942 года. Работники цеха ремонта металлургических печей, которые поддерживают порядок на территории рядом с памятником, вместе с руководством и другими заводчанами возложили живые цветы и венок к могиле.
Также мероприятия прошли у обелиска «Лог смерти» – места ожесточенных боев воинов 95-ой стрелковой дивизии – и у знака-стелы воинам 39-ой гвардейской дивизии, где в дни Сталинградской битвы находился ее штаб. За мемориальными объектами следят работники обжимного крупносортного цеха и цеха производства извести, порошков и люнкерита.
Добавим, что 1 февраля представители профсоюза и Молодежного комитета «Красного Октября» возложили венок и цветы к могилам воинов Красной Армии, павших в боях за освобождение Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, на территории Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.
Фото: предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь».

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