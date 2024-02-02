- У меня нет никаких долгов перед «Ситиматик-Волгоград», но мне постоянно звонит робот и требует их погасить. Это уже ни в какие рамки не лезет! Меня уже трясет, как только я слышу звонок. Так можно довести людей до сумасшествия! – негодует жительница Волгограда Анастасия.
Между тем, одному из волгоградцев в прошлом году удалось избавиться от необоснованных претензий регоператора. Как сообщало V102.RU, осенью прошлого года житель Кировского района Сергей К., которому навязчивость «Ситиматик-Волгоград» мешала жить и работать, сделал детализацию звонков в качестве доказательства телефонного «террора» бывшего регоператора и приложил эти данные к заявлению в Роскомнадзор.
В ведомстве рассмотрели заявление Сергея и пришли к выводу, что напоминать о долге посредством телефонных звонков потребителю услуги «Ситиматик-Волгоград» мог лишь, обладая статусом регоператора. После 1 августа 2023 года компания, которая больше не занимается в регионе оказанием услуг по вывозу мусора, не имела права звонить заявителю.
РКН обратился в «Ситиматик-Волгоград» с требованием прекращения использования персональных данных Сергея К.. и звонки от бывшего регоператора на сотовый телефон перестали поступать.
Однако важно знать, что такие решения могут быть приняты лишь по индивидуальным заявлениям граждан. Речь о констатации массовых нарушений, допущенных бывшим регоператором, к сожалению, не идет. Тем волгоградцам, которые устали от телефонной «травли» «Ситиматик-Волгоград», нужно собрать доказательства, как это сделал Сергей, и самостоятельно обратиться в РКН.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что к работе по взысканию долгов ООО «Ситиматик-Волгоград» привлек коллекторов, хотя в настоящее время звонят волгоградцам от имени бывшего регоператора. А пенсионерка из Нехаевского района лишилась всей пенсии из-за того, что деньги сняли с ее счета за несуществующий долг.