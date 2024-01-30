Общество

Мошенники прикрылись главным санитарным врачом Волгоградской области

Общество 30.01.2024 15:30
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30.01.2024 15:30


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области  предупреждает жителей региона, а также  руководителей организаций, предприятий, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, о мошенниках, которые могут причинить ущерб жертвам.
- Неизвестные лица в приложении Тelegram с фейкового аккаунта рассылают сообщения от имени сотрудников, в том числе и от руководителя регионального управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача Волгоградской области. Сообщения содержат обращения по имени и отчеству к потенциальным жертвам мошеннической схемы и просьбу  оказать максимальное содействие абоненту, который затем связывается с введенными в заблуждение гражданами, - говорится в официальном сообщении ведомства.
В управлении РПН просят не отвечать на подобные сообщения и не переходить по каким-либо ссылкам. Также в ведомстве советуют не реагировать на  звонки от имени якобы сотрудников правоохранительных органов, которые следуют после постов.
- Это – мошенники! – предупредили в региональном управлении РПН.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что подобные мошеннические схемы проворачивают неизвестные от имени главы Жирновского района Александра Шевченко и главы Камышина Станислава Зинченко.

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