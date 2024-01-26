Общество

Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли 26 января в станице Клетской

Общество 26.01.2024 14:26
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26.01.2024 14:26


В Станице Клетской Волгоградской области при участии замгубернатора Геннадия Шевцова 26 января открыли вторую по счету в регионе стелу «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщает ИА «Высота 102», мемориал появился на площади Солдатской Славы. 

Накануне 81-летия Сталинградской Победы почетное право открыть памятный знак в станице Клетской предоставили казаку-участнику СВО и юнармейцам.

Примечательно, что о сражениях на территории станицы во время ВОВ напомнили станичникам именно дети. 

106 дней и ночей под Клетской стояли насмерть воины 76-ой стрелковой дивизии. Каждый клочок земли пропитан солдатской кровью. Неслучайно именно Клетский район стал местом съемок знаменитого фильма «Они сражались за Родину», – рассказал землякам Александр Поляков, воспитанник юнармейского отделения им. героя специальной военной операции Дениса Зорина.


Память всех героев, отдавших жизнь за Родину, почтили минутой молчания.

Вечная Память и Вечная Слава защитникам нашей страны, погибшим на полях сражений. Сегодня внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны также героически защищают нашу Россию в зоне специальной военной операции, – подчеркнул Геннадий Шевцов. – Уверен, что знак «Рубеж Сталинградской доблести» даст дополнительный импульс развитию станицы Клетской и Клетского района.

Глава Клетского района Александр Игнатченко,  в свою очередь, напомнил, что более 4000 воинов погибли, защищая Клетский плацдарм, и похоронены на волгоградской земле. 

Я благодарен нашему губернатору Герою России Андрею Бочарову не только за то, что Клетской присвоили почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести», но и за выделение средств на создание мемориальной зоны, – сказал  Игнатченко. – Сделали все быстро и качественно.  

Напомним, что на изготовление стел станице Клетской, Котельниково и Серафимовичу  в рамках регионального и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом РФ нацпроекта «Жилье и городская среда», было выделено по 10 млн рублей, еще по 30 млн рублей  направлено в населенные пункты на благоустройство. 

Первая стела «Рубеж Сталинградской доблести» была открыта накануне в Котельниково. 

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