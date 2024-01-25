Общество

Отдел полиции Советского района назвали лучшим в Волгограде

Общество 25.01.2024 15:10
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25.01.2024 15:10


В Волгограде 25 января на оперативном совещании в городском управлении МВД России подвели итоги года и наградили сотрудников районных отделов полиции. Как сообщает ИА «Высота 102», первое место по итогам 2023 года на этот раз занял отдел полиции Советского района. Начальник городского Управления МВД полковник полиции Максим Полухин вручил личному составу дипломы. 

По информации пресс-службы УМВД России по Волгограду, в работе оперативного совещания приняли участие прокурор города Волгограда старший советник юстиции Петр Треглазов, а также в режиме видеоконференции руководители городских отделов полиции.

По традиции, в начале заседания состоялось награждение лучших сотрудников по итогам работы за 2023 год, а также вручение очередных специальных званий. Начальник городского Управления МВД полковник полиции Максим Полухин дипломом «Лучшее подразделение Управления МВД России по городу Волгограду», занявшее 3 место, наградил отдел полиции Кировского района, на втором месте – отдел полиции Красноармейского района. Лучшим подразделением УМВД, занявшим почетное 1 место, стал отдел полиции Советского района, – сообщили по итогам заседания в городском управлении. 


Кроме того, Максим Полухин вручил диплом и кубок «Лучшая рота патрульно-постовой службы полиции Управления»  командиру роты №8 в составе полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Волгограду.

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности, руководители подразделений подробно остановились на актуальных задачах в текущем году: повышении раскрываемости преступлений, профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, обеспечении безопасности на дорогах, а также предупреждении мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий,добавили в пресс-службе УМВД России по Волгограду. 

Максим Полухин поставил перед руководителями и личным составом задачи по отдельным направлениям деятельности и поблагодарил их за профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей.

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