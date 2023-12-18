Общество

В Волгограде школьницу контузило упавшим на голову дорожным знаком

Общество 18.12.2023 16:04
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18.12.2023 16:04


Дзержинский районный суд Волгограда взыскал 50 тысяч рублей с департамента городского хозяйства администрации Волгограда в качестве компенсации морального вреда за травму ребенка. Как сообщили V102.RU в суде, в  марте 2023 года на пересечении улиц Хорошева и 8-ой Воздушной Армии  несовершеннолетняя Валерия П. по дороге в школу  получила сильный удар по  голове из-за сорванного  дорожного знака «Пешеходный переход».

Случайный прохожий, ставший свидетелем произошедшего, помог дойти девочке домой. Мама школьницы, обнаружив у ребенка отек правого глаза и рану на лице, вызвала скорую помощь. Школьницу вместе с мамой доставили в больницу №7.
Медики диагностировали  у Валерии П. контузию, травмы в виде ушиба мягких тканей головы и резаной раны нижнего века. Врачи назначили ребенку  медикаментозное лечение, освободили от посещения школы и физических нагрузок.

Суд установил, что именно департамент городского хозяйства должен осуществлять полномочия в сфере дорожной деятельности, благоустройства и охраны окружающей сред, возложив на чиновников ответственность за произошедшее с ребенком.

В пользу несовершеннолетней с департамента суд взыскал 30 тысяч рублей и еще 20 тысяч – в пользу ее мамы, Екатерины.

Решение суда не вступило в законную силу.

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