В Волгограде школьницу контузило упавшим на голову дорожным знаком

Дзержинский районный суд Волгограда взыскал 50 тысяч рублей с департамента городского хозяйства администрации Волгограда в качестве компенсации морального вреда за травму ребенка. Как сообщили V102.RU в суде, в марте 2023 года на пересечении улиц Хорошева и 8-ой Воздушной Армии несовершеннолетняя Валерия П. по дороге в школу получила сильный удар по голове из-за сорванного дорожного знака «Пешеходный переход».



Случайный прохожий, ставший свидетелем произошедшего, помог дойти девочке домой. Мама школьницы, обнаружив у ребенка отек правого глаза и рану на лице, вызвала скорую помощь. Школьницу вместе с мамой доставили в больницу №7.

Медики диагностировали у Валерии П. контузию, травмы в виде ушиба мягких тканей головы и резаной раны нижнего века. Врачи назначили ребенку медикаментозное лечение, освободили от посещения школы и физических нагрузок.



Суд установил, что именно департамент городского хозяйства должен осуществлять полномочия в сфере дорожной деятельности, благоустройства и охраны окружающей сред, возложив на чиновников ответственность за произошедшее с ребенком.



В пользу несовершеннолетней с департамента суд взыскал 30 тысяч рублей и еще 20 тысяч – в пользу ее мамы, Екатерины.



Решение суда не вступило в законную силу.

