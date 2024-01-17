В городе Волжском Волгоградской области заявили о завершении ремонтно-восстановительных работ на подающем трубопроводе ТМ 21, из-за чего была отключена циркуляция горячей воды в 23 микрорайона города, передает V102.RU.

- По состоянию на 20 ч 15 мин завершены ремонтно-восстановительные работы на подающем трубопроводе ТМ 21, специалисты приступили к восстановлению режима подачи тепла и горячей воды, - сообщили в ООО «Волжские тепловые сети».

Напомним, вечером 17 января комитет по обеспечению жизнедеятельности города сообщил об аварийной ситуации, в результате которой была снижена подача горячей воды (отключена циркуляция) на новую часть города на время выполнения ремонтных работ. Тогда сообщалось, что теплоснабжение домов не нарушено.