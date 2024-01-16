Общество 16.01.2024 08:36
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16.01.2024 08:36
Накануне вечером в границах Саратовской области на автодорогах Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград со 111 по 179 км, а также А-298 а/д Р-208 «Тамбов – Пенза» – Саратов – пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан с 329 по 582 км было введено ограничение движения для грузового и маршрутного пассажирского транспорта. Как сообщили V102.RU в ФГУМ Упрдор Москва-Волгоград, причиной стала сильная метель.
Хотя ограничения по данным автодорогам на территории Волгоградской и Тамбовской областей не вводилось, водители, следующие в саратовский регион, могут столкнуться с трудностями в пути. На федеральные трассах в Волгоградской области в расчистке и обработке проезжей части антигололедным составом задействовано 85 единиц спецтехники.
Запрет на проезд по вышеуказанным участкам был отменен сегодня, 16 января, в 8-00 ч.
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