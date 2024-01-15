Волгоград парализовали 8-бальные пробки из-за снегопада

Общество 15.01.2024 08:33
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15.01.2024 08:33
В Волгограде наблюдаются 8-балльные пробки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс Яндекса, затруднено движение на многих участках почти во всех районах областного центра - на Ангарском, на Рабоче-Крестьянской, Второй продольной. В Волгограде зафиксированы также несколько утренних ДТП.Водители отмечают, что причиной пробок стала в том числе плохая расчистка дорог. На обочинах магистралей образовались снежные накаты, что привело к сужению проезжей части.
Сегодняшнее утро в Волгограде началось с сильного снегопада. Снег ориентировочно будет идти в областном центре до обеда. А потом он превратится в снег с дождем.
Между тем, в администрации Волгограда сообщили, что дорожная техника вышла на улицы города ночью с началом снегопада. В первую очередь расчистили основные магистрали для проезда транспорта, в том числе общественного. На дороги было нанесено 1300 тонн песко-соляной смеси. В мэрии пообещали увеличить количество дорожной техники в случае ухудшения погодных условий.
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