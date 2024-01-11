Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей

Волгоградцы высказали свои предпочтения по поводу своих пенсий. Результаты исследований, проведенных SuperJob, показали, что жители областного центра считают достойным пособие по старости в размере 44700 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами компании, в апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 42900 рублей, в ноябре 2022 — 42400 рублей, в апреле того же года — 42500, в 2021 году желаемая сумма составляла 40100 рублей, а в 2020 и 2019 годах — 38000 и 36400 рублей соответственно.Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.