Волгоградцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей

Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.
Общество 11.01.2024 09:34
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11.01.2024 09:34
Волгоградцы высказали свои предпочтения по поводу своих пенсий. Результаты исследований, проведенных SuperJob, показали, что жители областного центра считают достойным пособие по старости в размере 44700 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами компании, в апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 42900 рублей, в ноябре 2022 — 42400 рублей, в апреле того же года — 42500, в 2021 году желаемая сумма составляла 40100 рублей, а в 2020 и 2019 годах — 38000 и 36400 рублей соответственно.
Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.
Уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200 и достиг 47600 рублей. Мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты.
Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).
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