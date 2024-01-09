В Котово на полгода дисквалифицировали директора УК

Общество 09.01.2024 08:09
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09.01.2024 08:09
Директора УК «Благоустройство» в Котово дисквалифицировали на полгода по решению мирового судьи. Как сообщили V102.RU в госжилинспекции Волгоградской области, постановление вступило в законную силу. Руководителя муниципального предприятия привлекли к административной ответственности за нарушение порядка информирования при смене управляющей компании.
Проведенной Госжилнадзором проверкой установлено что, получив уведомление о выборе новой управляющей организации собственниками помещений дома №20 по ул. Свердлова в Котово Волгоградской области, УК в установленный срок не приняла мер по направлению в Госжилнадзор в соответствии с требованиями законодательства сведений о расторжении договоров управления указанного дома.Согласно открытым данным, руководителем УК «Благоустройство» является Галина Марченко.
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