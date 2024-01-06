Общество

В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных карт

Общество 06.01.2024 13:03
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06.01.2024 13:03


В аптеках Волгофарма наблюдаются проблемы с обслуживанием скидочных карт. Как рассказали V102.RU волгоградцы, которые побывали в пунктах Волгофарма в посленовогодние дни, сотрудники ссылаются на последствия технического сбоя.
- Не принимают ни накопительные карты, ни с 5-процентной скидкой, - рассказали читатели. – Заверяют, что все это временно и скоро обслуживание карт возобновится.
В справочной Волгофарма подтвердили, что такие проблемы могут наблюдаться в отдельных аптеках компании и объяснили это сбоем в системе работы программного обеспечения, который наблюдался в конце 2023 года.
Тогда, напомним, многие аптеки закрылись из-за технических проблем. Видимо, полностью работа системы до сих пор не восстановлена.


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