В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных карт

В аптеках Волгофарма наблюдаются проблемы с обслуживанием скидочных карт. Как рассказали V102.RU волгоградцы, которые побывали в пунктах Волгофарма в посленовогодние дни, сотрудники ссылаются на последствия технического сбоя.
- Не принимают ни накопительные карты, ни с 5-процентной скидкой, -
рассказали читатели. – Заверяют, что все это временно и скоро обслуживание карт возобновится.
В справочной Волгофарма подтвердили, что такие проблемы могут наблюдаться в отдельных аптеках компании и объяснили это сбоем в системе работы программного обеспечения, который наблюдался в конце 2023 года.
Тогда, напомним,
многие аптеки закрылись из-за технических проблем. Видимо, полностью работа системы до сих пор не восстановлена.