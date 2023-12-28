Житель Волгограда лишился коллекции семян цветов, которые он привез из Стамбула, но не задекларировал товар. Как сообщили V102.RU в Дзержинском районном суде Волгограда, 46-летнего мужчину за это привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ в виде конфискации предметов правонарушения.

Установлено, что мужчина, прибывший в октябре текущего года в аэропорт Волгограда из Турции, при прохождении таможенного контроля переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза в РФ без декларирования семена цветов в ассортименте в заводской упаковке, в количестве 670 штук.

На суде волгоградец пояснил, что он привез из Стамбула семена Виолы, Петуньи, Вербены для личного использования, а также для экспертиз, научно-исследовательских работ и использования в образовательных целях. При прохождении таможенного контроля он не ознакомился с порядком ввоза товаров в Россию, который был размещен на стенде в аэропорту.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»