Казачий корпус им. генерала Трошева отремонтируют за 57 млн в Волгоградской области





В Алексеевском районе Волгоградской области запланировали ремонт кадетского казачьего корпуса имени Героя РФ генерал-полковника Геннадия Трошева. Как сообщает ИА «Высота 102», капитальное обновление учебного учреждения обойдется в сумму порядка 57 миллионов рублей.

В настоящее время, сообщает информагентство, на сайте госзаказов идет отбор подрядной компании, которая проведет целый комплекс работ – от обновления всех коммуникаций в здании, то его чистовой отделки.

Так, на первом этапе подрядчик должен будет заменить системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и пр. На эти цели предусмотрено 20 906 072 рублей.

Второй этап в казачьем корпусе предполагает проведение общестроительных работ, устройство системы видеонаблюдения и пр. Данный комплекс работ обойдется 26 607 728 рублей.

Согласно проекту договора, капитальный ремонт здания стартует в 2024 году и завершится в 2025-м. Средства на данные цели будут направлены из бюджета Волгоградской области.

Фото: кадетск.рф