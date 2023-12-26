Волгоградцев атакуют вызывающие пневмонию вирусы

В Волгограде и области циркулируют вирусы, поражающие дыхательные пути и вызывающие пневмонию, передает V102.RU.

- Среди циркулирующих вирусов преобладают: риновирус, бокавирус, аденовирус, метапневмовирус, РС-вирус. Кроме того, в структуре циркулирующих вирусов присутствуют грипп типа А и COVID-19, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Так, к примеру, метапневмовирус поражает дыхательные пути, вызывает часто бронхиты и бронхиолиты, может приводит к пневмонии. Респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) относится к РНК-вирусам, классифицируется как пневмовирус. Передается, как большинство возбудителей ОРВИ, воздушно-капельным путем.

В целом заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Волгоградской области выросла на 5%. Наблюдается рост заражений коронавирусом. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 732 новых случая, тогда как неделей ранее было 695 заболевших. По результатам генетического секвенирования в Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».