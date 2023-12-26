В Волгоградской области накануне нашли тело жителя рабочего поселка Светлый Яр, пропавшего 21 декабря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, труп пенсионера три дня пролежал под мостом у затона в Светлоярском районе.

— Страшную находку сделали рыбаки под мостом у одного из затонов за Светлым Яром. Тело пролежало на земле несколько дней, — рассказал источник. — В минувший четверг дедушка отправился на рыбалку. Стало плохо с сердцем, он упал с небольшого моста, где обычно собираются рыбаки вниз, на берег.

Напомним, что поисковый отряд «Лиза Алерт» ранее сообщал о безвестном исчезновении 73-летнего жителя Светлого Яра Владимира Трофимова. Мужчина ушел из дома 21 декабря и бесследно исчез.

Фото: «Лиза Алерт» / t. me

Еще по теме:

В фарватере шлюза на юге Волгограда обнаружили трупы двух рыбаков