Из рабочего поселка под Волгоградом пропал пенсионер в вязаной шапке

В Волгоградской области разыскивают 73-летнего жителя рабочего поселка Светлый Яр, сообщает V102.RU. Мужчина ушел из дома и бесследно исчез.
— Пропал Трофимов Владимир Васильевич. С 21 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего:
рост 180 сантиметров
нормальное телосложение
глаза голубые
волосы русые
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета с капюшоном, черные штаны, черные ботинки, на голове — черная вязаная шапка. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 919 547 92 63 или на бесплатную горячую линию 8 800 700 54 52, либо по номеру 112.
Фото: «Лиза Алерт» / t. me