Общество

Из рабочего поселка под Волгоградом пропал пенсионер в вязаной шапке

Общество 24.12.2023 18:11
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24.12.2023 18:11


В Волгоградской области разыскивают 73-летнего жителя рабочего поселка Светлый Яр, сообщает V102.RU. Мужчина ушел из дома и бесследно исчез. 

— Пропал Трофимов Владимир Васильевич. С 21 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

Приметы пропавшего:  

рост 180 сантиметров 

нормальное телосложение 

глаза голубые 

волосы русые

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета с капюшоном, черные штаны, черные ботинки, на голове — черная вязаная шапка. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 919 547 92 63 или на бесплатную горячую линию 8 800 700 54 52, либо по номеру 112. 

Фото: «Лиза Алерт» / t. me 

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