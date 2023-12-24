Зебры, гномы и похититель Рождества дали стрекача в Волгограде

В ЦПКиО Волгограда сегодня, 24 декабря, состоялся костюмированный предновогодний забег. Как сообщает V102.RU, больше 100 волгоградцевЮ примеривших на себя образы Дедушек Морозов, Снегурочек, девушек-елочек, зебр, гномов пробежали километр мимо главной елки. Среди бегунов был замечен и сам похититель Рождества.

Денис Галактионов признался, что сегодняшний забег для него не первый и объяснил, почему он выбрал образ Гринча.

— Раньше мы бегали как Муму и Герасим, в образе Гарри Поттера. А Гринч сегодня потому, что такой новогодний образ. Дедов Морозов много, а Гринч один, — рассказал волгоградец, пожелавший горожанам хорошего настроения и снега на Новый год.





Уточняется, что все участники забега получили дизайнерские медали на память о мероприятии. Обладателям самых ярких костюмов, а также самым маленьким спортсменам вручили подарки.





Напомним, что уже в следующие выходные в Центральном парке 30 декабря состоится праздник шашлыка 30. Также всех горожан ждут на Новый год. Интерактивные мероприятия стартуют в 13.00 у главной сцены. В 18.00 на катке «Лагуна» проведут новогоднюю дискотеку, а с 22.00 Дед Мороз и Снегурочка ждут волгоградцев и гостей города у главной сцены на встречу Нового 2024 года.





Организаторы обещают выступления творческих коллективов, световое пиротехническое шоу, а ровно в полночь на сцене зажгутся холодные фонтаны.

Фото: ООО «Парк»

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