Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиян

Волгоградец Алексей Шамаев отвез в Минздрав России заявление о запрете бесконтрольного распространения и использования акупунктурных досок с гвоздями, именуемых досками Садху. Активный гражданин считает, что стоять или лежать на гвоздях нужно лишь под присмотром специалистов. В противном случае, он уверен, психике людей угрожает опасность.

– Наносится вред не только физическому, но и психологическому здоровью россиян. Во-первых, ненадлежащее качество досок приводит к повреждениям стоп до кровоподтеков. Далее, высокий стресс, вызванный острыми гвоздями, пагубно влияет на эмоциональное здоровье, провоцируя душевные болезни. В-третьих, поощрение магического мышления не помогает решить проблему, а лишь создает иллюзию изменения. И, конечно, же, спровоцированный гвоздями эмоциональный всплеск, расшатывает психику, – поясняет Шамаев.

Волгоградец считает, что постановкой на гвозди должны заниматься подготовленные профессионалы — неврологи, психологи и другие специалисты, которые действительно понимают, что они делают.

– Несколько лет назад в России поднялась волна хайпа по поводу этих досок. Они одномоментно стали очень популярным. Всем же хочется какого-то шоу, резких переживаний. Тему подхватили псевдоспециалисты: «Встань на гвозди – и жизнь наладится». Но это так это не работает, – говорит Шамаев. – Нужно каждому заниматься своим делом, тогда будет толк.

Мужчина утверждает, что для неподготовленного человека встреча с острием гвоздя может оказаться фатальной.

– Для организма подобная встряска приводит к выделению кортизола, адреналина, все резервы включаются. В группе риска те, кто страдает от проблем с сердцем, дыхательной системой, особенно после перенесенного ковида. Если были тромбы, зажимы — это может привести к плачевным последствиям, – говорит Алексей.

При всех минусах и опасностях гвоздестояния, активный волгоградец подчеркивает, что он не преследует цели добиться полного запрета использования досок.

– Нужно отрегулировать эту сферу, чтобы подобными практиками занимались только профессионалы. Если вдруг ответ Минздрава меня не устроит, то я все равно буду настаивать на своем и продолжу борьбу за здравый смысл, – говорит житель Волгограда.

Фото и коллаж: Алексей Шамаев, Алексей Костяков ИА «Высота 102»