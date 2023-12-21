В Волгоградской области 73 школы ушли на карантин

В Волгограде и области школьников массово отправляют на карантин, сообщает V102.RU. При этом образовательный процесс все равно продолжается.

— По состоянию на 21 декабря профилактические мероприятия полностью введены в одной общеобразовательной организации региона. Частично профилактические мероприятия введены в 73 общеобразовательных организациях, — заявили информагентству в комитете образования Волгоградской области.

Уточняется, что школьников переводят на дистант. Занятия проводят в онлайн-формате.

Напомним, что территориальное управление Роспотребнадзора зафиксировало в начале декабря резкий подъем заболеваемости коронавирусом. В Волгоградской области продолжает циркулировать геновариант «Омикрон». В целом рост заболеваемости ОРВИ по области в первой декаде декабря составил 6%. В структуре вирусов преобладают риновирус, аденовирус, бокавирус, грипп типа А и COVID-19.

Фото: архив ИА «Высота 102»