Волонтеры из Волгоградской области заработали престижную экопремию





Заслуги волонтеров из Волгоградской области отметили на федеральном уровне. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам всероссийского народного голосования и экспертного выбора третье место в номинации «Экопредприятие» Национальной экологической премии медиагруппы «КП» присудили проекту ЕвроХим-ВолгаКалия.

Отметим, экологическая премия – это профессиональная награда для лучших экологических практик и проектов компаний и общественных организаций, учрежденная для продвижения экологических технологий, инициатив и достижений промышленности, бизнеса, науки. Партнерами премии выступают Всероссийское Общество Охраны Природы, Национальные проекты России.

– Главная движущая сила нашей экологической деятельности – это молодые специалисты и волонтеры. Именно они реализуют множество экоинициатив, направленных на защиту окружающей среды и природосбережение, – прокомментировали «Высоте 102» на предприятии.

Так, по инициативе волгоградских волонтеров в Котельниково прошел общегородской фестиваль открытия первого ЭкоДвора. Это мероприятие объединило сразу несколько важных экологических акций – раздельный сбор вторсырья и старт Всероссийского Эко-Марафона «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

– Уже традиционными стали наши ежегодные акции по расчистке берегов реки Аксай Курмоярский. Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Чистые реки» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, – напоминают на предприятии. – В результате каждой такой акции участники собирают до полутора тонн отходов. К проведению уборки привлекаются и самые юные жители Котельниково. Именно им в 2023 году было предоставлено право подарить очищенной реке новую жизнь и выпустить в воду мальков рыб.