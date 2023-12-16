Принадлежавшие волгоградскому заводу «Сарепта» склады продают за полмиллиона долларов

Складской комплекс из восьми строений находится на территории в 400 соток на ул. Бахтурова, 2 в Красноармейском районе. В его состав входят трехэтажное здание склада с административным корпусом, двухэтажное кирпичное здание, двухэтажный кирпичный корпус парокотельной с подземным корпусом, одноэтажное складское помещение, двухэтажный корпус, два двухэтажных здания бокса-бытовки с пристройками и еще одноэтажное помещение.
Рядом с выставленным на продажу комплексом расположены промышленные предприятия, в том числе завод «Сарепта», жилые микрорайоны, а также торговые центры. Покупателям предлагается использовать недвижимость в качестве складского терминала или торгово-развлекательного комплекса.
Между тем, на волгоградском заводе «Сарепта» опровергли слухи о его продаже
Как сообщили V102.RU на предприятии, завод по производству горчичного масла никто не продает и он продолжает успешно работать.
- Производственные здания, расположенные в Красноармейском районе Волгограда на ул. Бахтурова и выставленные на продажу агентством недвижимости, уже более 20 лет не принадлежат маслозаводу и не используются им, - пояснили на предприятии.