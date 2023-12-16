Принадлежавшие волгоградскому заводу «Сарепта» склады продают за полмиллиона долларов

В Волгограде выставлены на продажу складские помещения, расположенные на ул. Бахтурова, 2, и ранее принадлежавшие маслоэкстракционному заводу «Сарепта». Склады площадью в 1100 квадратных метров продаются за 40 миллионов рублей или 445900 долларов, сообщает V102.RU со ссылкой на агентство недвижимости.Складской комплекс из восьми строений находится на территории в 400 соток на ул. Бахтурова, 2 в Красноармейском районе. В его состав входят трехэтажное здание склада с административным корпусом, двухэтажное кирпичное здание, двухэтажный кирпичный корпус парокотельной с подземным корпусом, одноэтажное складское помещение, двухэтажный корпус, два двухэтажных здания бокса-бытовки с пристройками и еще одноэтажное помещение.Рядом с выставленным на продажу комплексом расположены промышленные предприятия, в том числе завод «Сарепта», жилые микрорайоны, а также торговые центры. Покупателям предлагается использовать недвижимость в качестве складского терминала или торгово-развлекательного комплекса.Между тем, на волгоградском заводе «Сарепта» опровергли слухи о его продажеКак сообщили V102.RU на предприятии, завод по производству горчичного масла никто не продает и он продолжает успешно работать.- пояснили на предприятии.