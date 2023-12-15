Волгоградцам рассказали, когда буйный циклон «Ваня» уступит оттепели

В Волгоградской области сегодня, 15 декабря, пошел ледяной дождь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ, циклон «Ваня» в ближайшие двое суток принесет с собой снегопады и метели, однако синоптики обещают скорое потепление.

— В субботу, 16 декабря по региону в ночные и утренние часы пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Днем погода даст небольшую передышку. В отдельных районах — налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и деревьях, гололедно- изморозевые явления, метель. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти с порывами местами до 12-14 м/с. Утром свое возьмет ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью за окном -2...-7 °С, при прояснениях температура упадет до -7...-12 °С, в дневные часы -4...-9 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС.

К воскресенью по области будет без сильных осадков. На дорогах по-прежнему гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит -5…-10 °С, при прояснениях столбики термометров покажут -10...-15 °С, днем до -3...-8 °С.

— В Волгограде 16 декабря ночью и утром ожидается снег и мокрый снег. Днем осадки маловероятны. В ночной и утренний периоды гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 6-11 м/с с переходом утром на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течении дня составит -4...-6 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

В воскресенье, 17 декабря в областном центре сильные осадки маловероятны. На дорогах водителям стоит быть внимательнее из-за гололедицы. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Ночью по городу -8...-10 °С, днем -4…-6 °С.

Впрочем, уже к понедельнику в Волгоградском регионе обещают потепление днем до +2...-3 °С. При этом ночью и днем пройдут местами небольшие, а в отдельных районах умеренные осадки в виде снега и снега с дождем. На дорогах гололедица, метель. Ветер юго-западный утром и днем с порывами до 15-18 м/с. Ночью в городе на Волге-1…-6 °С, при прояснениях -6...-11 °С.

В областной столице понедельник, 18 декабря, выдастся облачным с прояснениями. В ночные часы волгоградские синоптики не обещают сильных осадков. Утром и днем пройдет снег и снег с дождем. Прогнозируются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью -4...-6 °С, днем температурные значения будут колебаться от нуля до +2 градусов.

Тем временем в соседней с Волгоградской Ростовской области на предстоящих выходных ночью и в первой половине дня 18 декабря ожидается сильный гололед, гололедно-изморозевое отложение в сочетании с сильным ветром 15-18 м/с. Readovka сообщает о последствиях ледяной бури в Ростове: провода ЛЭП покрылись толстой коркой льда и обрываются, не выдерживая дополнительного веса.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание из-за непогоды в Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

