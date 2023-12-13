Фестиваль Дедов Морозов впервые пройдет в Волгограде





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 16 декабря впервые пройдет фестиваль Дедов Морозов. По информации парка, в празднике будет принимать и Дед Мороз из местной резиденции.

– В предстоящую субботу все желающие смогут примерить на себя наряд главного волшебника зимы и принять участие в конкурсах и играх, – рассказали ИА «Высота 102» в ЦПКиО. – В программе фестиваля: конкурс на лучшую походку Деда Мороза, метание мешков, флешмоб и конкурс на самую длинную бороду.

По окончании праздника все Дедушки Морозы соберутся вместе с зрителями в один большой хоровод.

Уточняется, что Дед Мороз может быть любого возраста. Начало фестиваля в 13:00 – сбор участников у входа вкаток «Лагуна».