Общество

В Волжском из спуска 3-тонной люстры устроят шоу

Общество 11.12.2023 13:36
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11.12.2023 13:36


В ДК «Волгоградгидростроитель» Волжского сегодня, 11 декабря,  в 18-00 ч. состоится спуск хрустальной люстры. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, весь люстры составляет почти 3 тонны.
Ампель регулярно спускают с высоты 18-ти метров, чтобы очистить от пыли и заменить вышедшие из строя элементы освещения. А понаблюдать за событием волжан приглашают всего раз в несколько лет.
И сегодня, 11 декабря, именно один из таких дней. 
А 14 декабря в это же время люстру поднимут обратно.  Стать свидетелем этого необычного мероприятия и сделать интересные фото можно в том числе и обладателям Пушкинской карты. 
Фото Открытый Волжский VK.com

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