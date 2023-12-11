В Волжском из спуска 3-тонной люстры устроят шоу

В ДК «Волгоградгидростроитель» Волжского сегодня, 11 декабря, в 18-00 ч. состоится спуск хрустальной люстры. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, весь люстры составляет почти 3 тонны.
Ампель регулярно спускают с высоты 18-ти метров, чтобы очистить от пыли и заменить вышедшие из строя элементы освещения. А понаблюдать за событием волжан приглашают всего раз в несколько лет.
И сегодня, 11 декабря, именно один из таких дней.
А 14 декабря в это же время люстру поднимут обратно. Стать свидетелем этого необычного мероприятия и сделать интересные фото можно в том числе и обладателям Пушкинской карты.
Фото Открытый Волжский VK.com