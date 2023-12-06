В волгоградском избиркоме утвердили премии в размере 24 окладов

В ИКВО Волгоградской области внесли изменения в порядок оплаты труда работников, занимающих должности в аппаратах избирательных комиссий, не отнесенных к должностям госслужбы. Теперь поводов для денежного поощрения стало больше, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ.



В частности, предусматривается выплата ежемесячного денежного поощрения в размере 24 должностных окладов в избирательной комиссии Волгоградской области и в размере 18 окладов в территориальных избирательных комиссиях. В положении от 2017 года указывался другой размер премий – 26,5 должностных окладов для сотрудников облизбиркома и 20,1 оклада для работников ТИК.



Также в документ внесено еще одно основание для денежного поощрения сотрудников. За успешное и добросовестное выполнение должностных окладов сотрудники ИКВО могут получать премии в размере 13 должностных окладов, а работники ТИК – в размере 10,5 окладов.

