Общество

В волгоградском избиркоме утвердили премии в размере 24 окладов

Общество 06.12.2023 16:30
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06.12.2023 16:30


В ИКВО Волгоградской области внесли изменения в порядок оплаты труда работников, занимающих должности в аппаратах избирательных комиссий, не отнесенных к должностям госслужбы. Теперь поводов для денежного поощрения стало больше, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ.

В частности, предусматривается выплата ежемесячного денежного поощрения в размере 24 должностных окладов в избирательной комиссии Волгоградской области и в размере 18 окладов в территориальных избирательных комиссиях. В положении от 2017 года указывался другой размер премий – 26,5 должностных окладов для сотрудников облизбиркома и 20,1 оклада для работников ТИК.

Также в документ внесено еще одно основание для денежного поощрения сотрудников. За успешное и добросовестное выполнение должностных окладов сотрудники ИКВО могут получать премии в размере 13 должностных окладов, а работники ТИК – в размере 10,5 окладов. 

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