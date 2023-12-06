Общество

Бочаров о здравоохранении вчера и сегодня: «Мы не будем почивать на лаврах»

Общество 06.12.2023 13:06
0
06.12.2023 13:06


Более 400 представителей медицинских организаций Волгоградской области, органов исполнительной власти, профильных образовательных учреждений собрались сегодня, 6 декабря, на профильной конференции, которая в эти минуты проходит в Волгоградском медуниверситете. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие проходит при участии губернатора Андрея Бочарова. Глава региона уже выступил со сцены ВолгГМУ и поделился планами развития системы здравоохранения Волгоградской области.

Открывая мероприятие, Андрей Бочаров отметил, что за предыдущий период (с 2014 года) регион получил серьезный опыт по модернизации и развитию лечебных учреждений. В Волгоградской области без остановки приема пациентов ремонтируют и возводят новые медицинские объекты с современным оборудованием. Кроме того, совершенствуется система подготовки и повышения квалификации медперсонала, в чем, подчеркнул губернатор, прежде всего заслуга профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ.

Многие из вас помнят, что четыре с половиной года назад, 2 июля 2019 года, здесь же, в Волгоградском государственном медицинском университете, в этом же самом зале, мы обсуждали Концепцию создания основ Единой современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области. Вместе, на основе уже проведенного анализа сложившейся в отрасли ситуации, определяли приоритеты дальнейшей работы, архитектуру будущей системы, планировали принципы работы. И уже тогда мы ставили задачу, что на территории Волгоградской области должны быть созданы современные медицинские учреждения, отвечающие самым высоким стандартам оказания медицинской помощи, – вспомнил Андрей Бочаров. –  Прошло чуть более 4 лет. И уже с уверенностью можно сказать, что задачи этого сложнейшего периода в целом выполнены. А по итогам 2024 года будут завершены в полном объеме.

При этом Андрей Бочаров признал, что проблем в системе здравоохранения еще много.

– Нам нельзя и мы не будем останавливаться и почивать на лаврах первых успехов. Работа будет продолжена: запрос на продолжение работы по модернизации системы здравоохранения от жителей Волгоградской области, от самих сотрудников медицинских учреждений – огромный. Высокий профессиональный уровень представителей регионального здравоохранения позволит нам решить даже самые сложные задачи, – сказал он. 

За последние несколько лет в Волгоградской области в число приоритетных направлений вошли формирование современной службы онкопомощи, совершенствование помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие службы экстренной медпомощи, развитие первичного звена здравоохранения. Повышенное внимание уделялось также созданию современной лабораторной и инфекционной служб.

Общим для всех направлений являлись повышенное внимание к вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний, оказание профессиональной и качественной медицинской помощи и эффективная маршрутизация пациентов. Дополнительные задачи были сформулированы в сфере кадрового обеспечения здравоохранения, цифровизации отрасли и в целом по созданию в здравоохранении современной управленческой модели, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что действия региона по многим направлениям работы были синхронизированы с началом реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Стоящая перед нами задача по реализации планов создания основ Единой современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области, выполняется в соответствии с графиком, и в  2024 году мы, как и планировали, завершим ее реализацию. Все запланированные объемы работ будут выполнены полностью, – уверен  губернатор. – Эта задача для меня, для органов власти является приоритетной и неотъемлемой составляющей частью социально-экономического развития Волгоградской области до 2034 года. Она будет последовательно решаться в два этапа — в 2025-2029 гг. и далее до 2034 года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.12.2023 14:34
Общество 06.12.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 14:30
Общество 06.12.2023 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 12:19
Общество 06.12.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 12:17
Общество 06.12.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 11:21
Общество 06.12.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 10:37
Общество 06.12.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 10:15
Общество 06.12.2023 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 10:12
Общество 06.12.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 09:33
Общество 06.12.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 09:17
Общество 06.12.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.12.2023 08:41
Общество 06.12.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2023 08:17
Общество 06.12.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2023 21:33
Общество 05.12.2023 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2023 21:04
Общество 05.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2023 20:45
Общество 05.12.2023 20:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:34
«Пусть ездят с нами»: жители Волжского начали сбор подписей против транспортной реформы волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
14:30
Губернатор назвал ключевые задачи здравоохранения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде грудничок с пневмонией через неделю умер от фруктовой семечкиСмотреть фотографии
13:06
В автобусе «Москва-Волгоград» нашли 65 кг ничейной красной икрыСмотреть фотографии
13:06
Бочаров о здравоохранении вчера и сегодня: «Мы не будем почивать на лаврах»Смотреть фотографии
12:38
Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах и уроках трудаСмотреть фотографии
12:19
«Это вам на Новый год»: депутаты Волгоградской облдумы 7 декабря увеличат штрафы за парковку на зеленой зонеСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом 20-летний парень одним ударом убил приятеляСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде на стройплощадке нашли мертвым сторожаСмотреть фотографии
11:21
В центре Волгограда появились «поликлиники на колесах»Смотреть фотографии
10:37
Суд Котовского района отказался рассматривать иски главы к активистуСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области пробудился коронавирусСмотреть фотографии
10:12
Андрей Бочаров обсудит с волгоградскими медиками задачи на десятилеткуСмотреть фотографии
09:41
В России за треш-стримы будут сажать и штрафоватьСмотреть фотографии
09:33
14% опрошенных волгоградцев хотят в 2024 году сменить место жительстваСмотреть фотографии
09:17
Волгоградцам расскажут, как перейти на цифру при оплате электричестваСмотреть фотографии
09:00
Волгоградский «Каустик» прервал проигрышную серию ничьей со «СКИФ»Смотреть фотографии
08:41
Жителям дома в Камышине начислили по 15 тысяч за отоплениеСмотреть фотографии
08:17
Депутатов Волгоградской облдумы просят спасти общественный транспорт ВолжскогоСмотреть фотографии
21:33
Экономист снова встал у руля района Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:04
Волгоградцам показали будущее новой набережной Ворошиловского районаСмотреть фотографии
21:00
В ЦПКиО Волгограда раскрыли тайну белоснежного льдаСмотреть фотографии
20:45
В Городище оперативно устранили аварию на электросетяхСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде суд по Мелконяну закрыли после визита «засекреченного» юристаСмотреть фотографии
19:54
Депутатам – без очереди: обслуживание «Москвичей» облдумы обойдется в 150 тысячСмотреть фотографии
19:20
На юге Волгограда в ДТП с маршруткой 6А погиб водитель «семерки»Смотреть фотографии
19:12
В Волгограде общественный совет по ЖКХ «ударит» по трем направлениямСмотреть фотографии
18:13
Власти Котово отчитались о ликвидации аварии на новом водоводеСмотреть фотографии
17:56
В Нальчике вскрылся факт телепортации волгоградских яицСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде идет замена эскалаторов на станции «Комсомольской»: фоторепортажСмотреть фотографии
 