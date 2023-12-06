



Более 400 представителей медицинских организаций Волгоградской области, органов исполнительной власти, профильных образовательных учреждений собрались сегодня, 6 декабря, на профильной конференции, которая в эти минуты проходит в Волгоградском медуниверситете. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие проходит при участии губернатора Андрея Бочарова. Глава региона уже выступил со сцены ВолгГМУ и поделился планами развития системы здравоохранения Волгоградской области.

Открывая мероприятие, Андрей Бочаров отметил, что за предыдущий период (с 2014 года) регион получил серьезный опыт по модернизации и развитию лечебных учреждений. В Волгоградской области без остановки приема пациентов ремонтируют и возводят новые медицинские объекты с современным оборудованием. Кроме того, совершенствуется система подготовки и повышения квалификации медперсонала, в чем, подчеркнул губернатор, прежде всего заслуга профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ.

– Многие из вас помнят, что четыре с половиной года назад, 2 июля 2019 года, здесь же, в Волгоградском государственном медицинском университете, в этом же самом зале, мы обсуждали Концепцию создания основ Единой современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области. Вместе, на основе уже проведенного анализа сложившейся в отрасли ситуации, определяли приоритеты дальнейшей работы, архитектуру будущей системы, планировали принципы работы. И уже тогда мы ставили задачу, что на территории Волгоградской области должны быть созданы современные медицинские учреждения, отвечающие самым высоким стандартам оказания медицинской помощи, – вспомнил Андрей Бочаров. – Прошло чуть более 4 лет. И уже с уверенностью можно сказать, что задачи этого сложнейшего периода в целом выполнены. А по итогам 2024 года будут завершены в полном объеме.

При этом Андрей Бочаров признал, что проблем в системе здравоохранения еще много.

– Нам нельзя и мы не будем останавливаться и почивать на лаврах первых успехов. Работа будет продолжена: запрос на продолжение работы по модернизации системы здравоохранения от жителей Волгоградской области, от самих сотрудников медицинских учреждений – огромный. Высокий профессиональный уровень представителей регионального здравоохранения позволит нам решить даже самые сложные задачи, – сказал он.

За последние несколько лет в Волгоградской области в число приоритетных направлений вошли формирование современной службы онкопомощи, совершенствование помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие службы экстренной медпомощи, развитие первичного звена здравоохранения. Повышенное внимание уделялось также созданию современной лабораторной и инфекционной служб.

– Общим для всех направлений являлись повышенное внимание к вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний, оказание профессиональной и качественной медицинской помощи и эффективная маршрутизация пациентов. Дополнительные задачи были сформулированы в сфере кадрового обеспечения здравоохранения, цифровизации отрасли и в целом по созданию в здравоохранении современной управленческой модели, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что действия региона по многим направлениям работы были синхронизированы с началом реализации нацпроекта «Здравоохранение».

– Стоящая перед нами задача по реализации планов создания основ Единой современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области, выполняется в соответствии с графиком, и в 2024 году мы, как и планировали, завершим ее реализацию. Все запланированные объемы работ будут выполнены полностью, – уверен губернатор. – Эта задача для меня, для органов власти является приоритетной и неотъемлемой составляющей частью социально-экономического развития Волгоградской области до 2034 года. Она будет последовательно решаться в два этапа — в 2025-2029 гг. и далее до 2034 года.