Волгоградцам расскажут, как перейти на цифру при оплате электричества





Жителям Волгоградской области расскажут, как наладить дистанционное взаимодействие с «Волгоградэнергосбытом». В декабре представители организации готовы встретиться с потребителями в специальные «Цифровые клиентские дни».

– В эти дни все желающие разобраться, как можно взаимодействовать с компанией с помощью цифровых сервисов и простейших гаджетов, могут посетить офис компании по адресу Волгоград, ул. Череповецкая, 3 (Ворошиловский район), – сообщают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Акция ориентирована, прежде всего, на пожилых клиентов энергокомпании, которые по привычке все еще идут на сбытовые участки, чтобы оплатить счета за электроэнергию, получить консультацию, необходимую справку и другое. Задача «Цифровых клиентских дней» - показать на деле, что онлайн-сервисы – это просто, удобно и безопасно, и обыденные вопросы можно решить, не выходя из дома.

Встречи с волгоградцами будут проходить до конца декабря по вторникам и четвергам 09.00 до 11.00.

– Потребителям помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении компании, а также проконсультируют, как через него дистанционно передавать показания приборов учета, оплачивать счета, подавать заявления и получать ответы на самые частые вопросы, – анонсируют в компании.

Чтобы процесс обучения был наглядным, желательно взять с собой смартфон. Тем, кто только планирует приобрести цифрового помощника, сотрудники покажут весь алгоритм действий с помощью планшета.



