Проект «28 петель Волгоград» для недоношенных малышей отметили в Москве наградой





Проект «28 петель Волгоград» Татьяны Жадановой занял второе место в номинации «Страна возможностей» международной премии #МЫВМЕСТЕ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, сегодня в Москве состоялось награждение на площадке выставки-форума «Россия».

«28 петель Волгоград» – это многолетний волгоградский проект, в рамках которого местные мастерицы шьют для недоношенных малышей гнездышки и накидки на кувезы, в которых выхаживают детей, а также вяжут шерстяные носочки, одеяла, пледы, симуляционные игрушки и многие другое. Волгоградками в реанимации перинатальных центров связано, сшито и передано уже более 11 тысяч изделий для 6 тысяч малышей, рожденных раньше срока. Стартовавший в Волгограде проект объединил к этому дню жительниц Калачевского, Камышинского, Урюпинского, Суровикинского районов, а также Волжского.

Награду Татьяне Ждановой вручили ректор Президентской Академии РАНХиГС и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и российская актриса театра и кино Валерия Ланская. По словам Татьяны, она и далее планирует расширять географию, вовлекая новых добровольцев.