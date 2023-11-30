Чиновники Волгоградской области все вместе помолились о добрых делах

Главы муниципальных образований Волгоградской области и чиновники 30 ноября помолились в Волгограде о добрых делах. Молебен прошел в кафедральном соборе Александра Невского, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

– Молебен ко Господу Богу на всякое доброе дело возглавил митрофорный протоиерей Димитрий Кочергин в сослужении духовенства собора, – рассказали в епархии. – Затем гостям рассказали об истории собора в Царицыне, его воссоздании в наши дни.

Вместе с чиновниками могли помолиться и другие прихожане – в общей сложности на богослужении присутствовали 400 человек.

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии