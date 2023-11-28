Туман со штормовым ветром накроет Волгоградскую область

Штормовой ветер порывами до 15-20 м/с и туман ожидаются в Волгоградской области в среду, 29 ноября, передает V102.RU со ссылкой на прогноз Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неблагоприятная погода будет преимущественно в районах области. Помимо тумана утром прогнозируют гололедно-изморозевые явления.

Температура воздуха: ночью -2…-7º; днем +2…+7º.

В Волгограде порывы ветра ожидаются слабее – до 18 м/с. Погода без существенных осадков. Температура воздуха: ночью -1…-3º, днем +3...+5º.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»