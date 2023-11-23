В Волгоградской области прогнозируют -11° и снегодождь

В Волгоградской области синоптики прогнозируют температурные «качели» и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже завтра в регионе ожидается снег с дождем.

— Завтра 24 ноября по области в ночные часы местами пройдет небольшой снег. Утром и днем вероятны небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, дождя со снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления 9-14 м/с, в утренний и дневной периоды возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью за окном -6…-11 °С, днем +2...+7 °С, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

В Волгограде завтра, 24 ноября, ночью осадки маловероятны. Утром и днем пройдет небольшой мокрый снег, дождь со снегом. Ветер юго-западный 9-14 м/с, утром и днем его порывы составят 15-20 м/с. В ночные часы по городу -6…-8 °С, днем +4…+6 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»