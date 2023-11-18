Общество

Волгоград в восьмой раз переименовывают в Сталинград

Общество 18.11.2023 13:51
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18.11.2023 13:51


На въезде в Волгоград и выезде из города дорожные службы меняют знаки обозначения населенного пункта на «Сталинград» в преддверии 81-ой годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, передает V102.RU. Эта дата, напомним, отмечается 19 ноября.

Как сообщили в мэрии, уже 20 ноября будет произведена обратная замена знаков. Таким образом, как уточнили в горадминистрации, с начала года имя Сталинград Волгограду возвращают уже в восьмой раз.

Всего, по решению муниципальных властей, в память о героическом прошлом города-героя Волгограду возвращается имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Накануне, напомним, в Волгограде вновь стали обсуждать тему переименования города. Председатель Волгоградской областной организации ветеранов Александр Блошкин на пленуме Волгоградского областного Совета ветеранов заявил, что общественный совет по предварительному изучению мнения жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинграда продолжит работу в новом 2024 году. 

По его словам, результаты последних социологических опросов показывают, что мнение жителей меняется, и число сторонников переименования города в Сталинград становится все больше.

Председатель городского совета ветеранов Александр Струков уточнил, что в 2024 году общественный совет будет заниматься изучением мнения жителей по этому вопросу, а о проведении референдума речи пока не идет.

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