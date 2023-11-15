В Волгограде работникам диспансера недоплатили 300 тысяч рублей

По результатам проведенной в 2015, 2021 годах специальной оценки условий труда слесарям–сантехникам ГБУЗ «ВОКПД» установлен класс вредности 3.2, что предусматривает надбавку к заработной плате в размере 6%.
Однако выяснилось, что за вредные условия труда с 2016 года сантехникам вместо положенных 6% доплачивали лишь 4 %.
Также одной из медицинских сестер вовсе не выплачивалась надбавка за вредные условия труда в период с 2016 года по 2023 год в размере 25%.
После вмешательства прокуратуры 11 работникам медицинского учреждения дополнительно начислены положенные надбавки в общем размере порядка 300 тысяч рублей. При этом за задержку выплат была выдана компенсация в сумме около 50 тысяч.