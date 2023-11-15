В Волгограде работникам диспансера недоплатили 300 тысяч рублей

В адрес главного врача Волгоградского областного клинического противотуберкулезного диспансера внесено представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства, выразившиеся в недоплате надбавок надбавок. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, медицинским работникам, участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, установлена надбавка к зарплате в размере 25%. А работникам медицинских организаций, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда - в размере 4 и 6 % от оклада в зависимости от класса вредности.По результатам проведенной в 2015, 2021 годах специальной оценки условий труда слесарям–сантехникам ГБУЗ «ВОКПД» установлен класс вредности 3.2, что предусматривает надбавку к заработной плате в размере 6%.Однако выяснилось, что за вредные условия труда с 2016 года сантехникам вместо положенных 6% доплачивали лишь 4 %.Также одной из медицинских сестер вовсе не выплачивалась надбавка за вредные условия труда в период с 2016 года по 2023 год в размере 25%.После вмешательства прокуратуры 11 работникам медицинского учреждения дополнительно начислены положенные надбавки в общем размере порядка 300 тысяч рублей. При этом за задержку выплат была выдана компенсация в сумме около 50 тысяч.