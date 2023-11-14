



Долги по счетам за коммунальные ресурсы могут привести к самым неприятным последствиям даже тогда, когда лично вы ответственности за эти долги не несете. Как такое возможно, спросите. Да очень просто, отвечают в ПАО «Волгоградэнергосбыте»: забыли переоформить лицевой счет на коммунальные услуги, покинув прежние квадратные метры, – и вот уже долги новых жильцов становятся вашими. Два примера из жизни волгоградцев.

Отложенная радость

В неприятной ситуации оказалась жительница Тракторозаводского района Татьяна (имя изменено, – Прим.ред.), которая некоторое время по жизненным обстоятельствам проживала в предоставленном муниципалитетом жилье, оплачивая услуги по оформленному на нее лицевому счету.

Спустя какое-то время в соответствии с федеральным законом волгоградке предоставили другое жилье, а прежнее вернулось на баланс муниципалитета. Татьяна при этом не обратилась в энергокомпанию для закрытия оформленного лицевого счета и начала обживаться на новом месте. Спустя какое-то время женщина, решив оформить ипотеку, к своему удивлению получила неприятное известие от банка.

– Все дело в том, что в муниципальное жилье заехали новые люди, у которых с оплатой коммунальных услуг не заладилось. Причем настолько, что по данному адресу сформировалась задолженность, и для ее взыскания поставщик ресурса был вынужден обратиться в суд. Однако в лицевом счете значилась прежняя хозяйка – Татьяна, и иск был подан на ее имя, – рассказывают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – В итоге суд постановил взыскать задолженность, исполнять решение суда пришлось судебным приставам. А в это время ничего не подозревающая женщина подошла к важной стадии решения жилищного вопроса – после оформления ипотечного договора она ожидала поступления денежных средств на свой банковский счет. И вот сотрудники банка связались с ней и сообщили, что ее счета заблокированы в виду наложения ареста.

Позже счет, конечно, разблокировали, деньги вернули. Но стоит ли говорить, что для этого пришлось потратить немало времени, совершить визит не в одну инстанцию, а долгожданную сделку пришлось переносить.

Непраздничное настроение

В схожей неприятной ситуации оказалась также жительница Дзержинского района Волгограда. Продав квартиру, женщина справила новоселье, а вот о закрытии лицевого счета забыла. Жила волгоградка спокойно до тех пор, пока с ее пенсионной карточки не списали без малого 8 тысяч рублей. Да еще и накануне Нового года.

– Как выяснилось, представители УФССП исполняли судебный приказ, вынесенный в августе предыдущего года о взыскании с женщины задолженности за потребленную электрическую энергию в сумме 7895,04 руб. за период с декабря 2018-го по апрель 2022 года, – поясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Оказывается, что в декабре 2018 года Р. квартиру продала, а новые владельцы решили коммуналку не оплачивать. В итоге, ситуация дошла до урезанной накануне Нового года пенсии. Конечно, всех этих недоразумений можно было легко избежать, если бы в офис энергосбыта пенсионеркой было подано заявление о закрытии лицевого счета, тем более, что все равно пришлось это делать, но уже в другой, волнительной для всех ситуации.

Вернули ли деньги женщине? Да. Но настроение перед новым годом было сильно испорчено.

– Документы, подтверждающие смену собственника квартиры (покупка, продажа, вступление в наследство) могут поступить в ПАО «Волгограднергосбыт» только от самого жителя, – еще раз напоминают в компании. – Если таких документов нет, а за коммунальные услуги копятся долги, то для их взыскания компания приступает к подготовке заявления в суд на основе тех сведений, которые имеются в ее базе данных. Обезопасить себя от последующих долгов покупателя при продаже жилья можно достаточно просто: своевременно предоставить документы о сделке в энергосбытовую организацию и получить справку о закрытии лицевого счета.