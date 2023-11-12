Общество

Дмитрий Сычев раскрыл секрет «футбольности» Волгограда

Общество 12.11.2023 15:00
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12.11.2023 15:00


В Волгоград на матч сборных России и Кубы в качестве амбассадора РФС прилетит известный российский футболист Дмитрий Сычев, сообщает V102.RU. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года раскрыл журналистам секрет «футбольности» города-героя и высказался о «Роторе». 

Сычев отметил, что национальная сборная просто обязана ездить по регионам, не ограничиваясь лишь выступлениями в одной из двух столиц. 

— Конечно же, должна обязательно. Так как любят футбол в регионах, его не любят нигде. Мы знаем, что Москва и Питер перенасыщены футбольными событиями и немного избалованы. Поэтому футбол в регионах ждут. Когда сборная приезжает в регион — это настоящий праздник, по-другому и не скажешь. Вспоминая свои выступления за сборную вне Москвы и Санкт-Петербурга, приходит на ум Краснодар. Мы играли на стадионе «Кубань» против Эстонии. Трибуны были забиты. Атмосфера была просто потрясающая. И, зная, как любят футбол в Волгограде, я уверен, что придет полный стадион.  

На вопрос, в чем же секрет так называемой «футбольности» Волгограда, ведь даже на матчи «Ротора» во Второй лиге порой приходят по 20-25 тысяч зрителей, игрок ответил так:

— Традиции очень сильные. Весь город любит футбол и живет им. Не радует пока только, что команда играет во Второй лиге, но исходя из того, как любят футбол в в Волгограде, команда должна быть в Премьер-Лиге. Мы надеемся, что «Ротор» в скором времени выйдет в Премьер-Лигу и это будет главной заслугой болельщиков и всего города, и наградой, — считает Сычев. 

Взять автограф, сделать фото и пообщаться с футболистом можно будет перед матчем Россия — Куба на стадионе «Волгоград Арена», а также в памятных местах города на Волге, таких как, например, Мамаев Курган, который футболист обязательно посетит. Также в автограф-сессии будут участвовать Евгений Алдонин, Валерий Есипов и Павел Погребняк. 

Напомним, что сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде в 19.30. Ранее в РФС объяснили, как можно попасть на «Волгоград Арену» бесплатно

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