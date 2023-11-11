



Волгоградцы, которые пользуются подземным переходом в районе остановки «Аграрный университет» в Советском районе, обеспокоены состоянием потолочных конструкций. Волгоградцы, которые пользуются подземным переходом в районе остановки «Аграрный университет» в Советском районе, обеспокоены состоянием потолочных конструкций.

- Потолок как-будто набух и провис, недавно здесь установили поддерживающую его опору, - рассказали читатели V102.RU. – Листы прямо отваливаются. А если они упадут на головы проходящих здесь людей?В администрации Волгограда, куда редакция обратилась за комментарием пояснили, что обследование конструкции подземного перехода уже проведено.- Установлено, что причиной нынешнего состояния потолочного покрытия стало попадание воды из неисправного водоотводного коллектора, собственником которого является коммерческая организация. Повышенная влажность стала причиной повреждения в нескольких местах креплений потолочного покрытия, выполненного из листов металлопрофиля. На сегодняшний день собственник коллектора уже провел ремонт объекта, - прокомментировали в мэрии.В администрации также дополнили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках проведения ремонта потолка в переходе. При этом в мэрии заверили в безопасности объекта.- На несущую способность основных конструкций искусственного сооружения данная ситуация не влияет, - говорится в ответе на редакционный запрос.