В администрации Волгограда, куда редакция обратилась за комментарием пояснили, что обследование конструкции подземного перехода уже проведено.
- Установлено, что причиной нынешнего состояния потолочного покрытия стало попадание воды из неисправного водоотводного коллектора, собственником которого является коммерческая организация. Повышенная влажность стала причиной повреждения в нескольких местах креплений потолочного покрытия, выполненного из листов металлопрофиля. На сегодняшний день собственник коллектора уже провел ремонт объекта, - прокомментировали в мэрии.
В администрации также дополнили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках проведения ремонта потолка в переходе. При этом в мэрии заверили в безопасности объекта.
- На несущую способность основных конструкций искусственного сооружения данная ситуация не влияет, - говорится в ответе на редакционный запрос.
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