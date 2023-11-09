В Волгоградской области из-за непогоды ввели желтый уровень опасности

В Волгоградской области введен желтый уровень опасности, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России. Синоптики предупреждают о штормовом ветре и сильных дождях.

— Ограничения будут действовать до вечера 10 ноября, — уточняют федеральные прогнозисты. — По региону сегодня, 9 ноября прогнозируются обильные осадки с порывами ветра до 18 м/с.

Уточняется, что разгул стихии будет продолжаться и завтра. Волгоградский гидрометцентр обещает 10 ноября по области умеренный дождь с ветром северо-западного направления с порывами до 15-18 м/с. Днем температура не поднимется выше +5...+10 °С.

В Волгограде в пятницу установится облачная с прояснениями погода. Днем сильные осадки маловероятны. Ветер северо-западный 8-13 м/с, утром и днем возможны порывы до 15-18 м/с. После обеда в городе-герое +7...+9 °С.

Фото: ИА «Высота 102»