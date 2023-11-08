Сухая теплая осень оказалась настоящим подарком для волгоградских фермеров, которые спокойно собрали хороший урожай овощей. Лишь на некоторых полях еще остались в земле морковь и свекла. Но многие придорожные овощные развалы уже опустели — кто хотел, тот уже давно затарился овощами на зиму. Корреспонденты V102.RU проехали по плантациям Городищенского района и узнали, почем сегодня картошка-моркошка прямо с грядок, и насколько отличаются нынешние цены от прошлогодних.





Фермер Гасан, который выращивает капусту на плантациях в районе Ерзовки, продает около трассы крепкие хрустящие кочаны по 15 рублей за килограмм. Спрос на капусту, по его словам, есть, хотя и не сказать, что овощи уходят влет.

— С поля мы продавали по 12-13 рублей, но сейчас уже все собрали и запахали, — рассказал Гасан. — В этом году урожай немного хуже, чем в прошлом году. Все из-за жары — рассада долго не вырастала. Но небольшая прибыль все-таки есть, да и на этом спасибо.





Перед тем, как запахать поле, Гасан с коллегами разрешал приезжающим на поле волгоградцам забирать все, что они там найдут.



— Обрезанные кочаны, листья, у кого там козы есть, все отдавали бесплатно, — рассказывает фермер.





— Не жалко?



— Конечно, не жалко. Все равно же пропадет, — признается фермер.





Чтобы купить капусту по 15 рублей почти что прямо с поля и сэкономить, надо иметь машину и проехать какой-то десяток километров. Ради одного-двух кочанов, конечно, экономии никакой. Но капусту у Гасана покупают прицепами.



— Потом, скорее всего, сами на рынке встают и торгуют, — предположил мужчина. — А что, в магазине она почти 30 рублей стоит.



— А почему сами не продаете?

— Некогда мне на рынке стоять. Да и хранить ее негде, — разводит руками Гасан.







В этом году приятно удивляют и цены на картофель. На трассе около полей его продают в среднем за 20 рублей за килограмм, отборный розовый стоит на 5 рублей дороже. По такой же цене клубни можно купить и на оптовых рынках в Волгограде. Но это все равно гораздо дешевле, чем было в прошлом году, когда картофель оптом продавали по 30 рублей.





Около поселка Кузьмичи остались еще неубранными морковь и свекла. Свеклу продают прямо с поля по 16 рублей за килограмм.

— Да она маленькая, — машут руками рабочие, отдыхавшие на грядке. — В этом году почему-то сильно не растет.





Зато морковь удалась на славу. Рядом с Кузьмичами остались еще несколько участков, где идет сбор. Морковь продают мешками по 18 рублей за килограмм.





— В прошлом году большую часть морковки нам пришлось здесь бросить, — вспоминают рабочие. — Были сильные дожди, на поле было невозможно проехать. А потом ударили сильные морозы, все пропало. Люди, которые хотели запастись морковкой, приезжали сюда, возились в грязи, собирали, чтобы взять урожаем. А в этом году и грязи нет, и желающих поработать за овощи тоже нет. Потому что морковь дешевая. Ну да, в магазине раза в два дороже, конечно, будет. Но так и сюда приехать тоже деньги надо потратить.





Между тем, в будущее фермеры-овощеводы смотрят с тревогой.





— Может, это вообще последняя осень с дешевыми овощами, — признаются собеседники V102.RU. — Семена уже подорожали и будут еще дорожать. Про бензин и технику вообще молчим. Так что запомните морковь по 18 рублей. Что будет в следующем году, вообще даже боимся думать.

Фото: Павел Мирошкин V102.RU

