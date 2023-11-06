Общество

Диджей из Германии вернулся в Волгоград и сыграл на «Ведьминых ребрах»

Общество 06.11.2023 14:31
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06.11.2023 14:31

Когда-то Валеру Роненко привлекало изучение металлов, он был студентом политехнического университета в Волгограде и писал научные статьи. Однако уже на третьем курсе молодой человек понял, что хочет от жизни совсем другого. В скором времени будущий инженер стал тату-мастером, а затем отправился в Германию, где всерьез заинтересовался музыкой.

Окунувшись в атмосферу модных ночных клубов, пообщавшись с представителями диджейской тусовки за границей, волгоградец решил, что все же снимет свое первое видео — визитную карточку — именно на своей малой родине.  Для своего первого клипа или диджейского сета было выбрано поистине магическое место — «Ведьмины ребра» в Калачевском районе Волгоградской области.  

— Я родился здесь в хуторе Чернышки. Потом перебрался в Волгоград. Учился в политехническом университете. По образованию — инженер-металлург. Занимался научно-исследовательскими работами, но потом понял, что все же это не мое, — рассказывает Валера. — Ни дня не работал по специальности, потом меня захватил мир тату, а через некоторое время я уехал жить в Германию. В общей сложности провел там около шести лет. Именно там я заинтересовался электронной музыкой. 

По словам Валеры, за это время он старался посещать музыкальные фестивали, ходил в клубы, знакомился с диджеями. 

— Наездами я бывал в Волгограде и, конечно, сравнивал, что здесь происходит в плане музыки. Меня всегда интересовала: почему люди ходят на определенных диджеев, кайфуют от определенного стиля. Почему никто не играет другие стили? Так я пришел к Organic House с его мотивами этники, мягкими грувами и красивой гармонией. 


Валера говорит, что к музыке он пришел благодаря стечению обстоятельств.

— У меня нет профессионального музыкального образования. Меня, как и всех в детстве учили играть на гитаре. Вот и все. Однажды у моего друга был день рождения, решили подарить ему диджейский пульт, думали, что будет играть он, а в итоге играть стал я (смеется). Я до сих пор отыгрываю в наушниках, которые ему когда-то дарил.  


Мистическое для многих место съемок расположено вблизи Калача-на-Дону и находится всего в 110 километрах от Волгограда на берегу Дона. 

— Павел Мирошкин показал мне это место, и мы решили, что лучше просто быть не может. Здесь практически никого нет, природа, тишина и полное расслабление. Встал вопрос в выборе оператора. Павел поделился контактами Алексея Костякова. Мы когда первый раз с ним встретились, я с первой фразы понял, что он большой профессионал и все сделает на самом высшем уровне, что по итогу и оказалось. Ему ничего не нужно было объяснять. Честно, я удивлен. Он, кстати, потом помог и с монтажом, который изначально должны были делать другие люди. Мы втроем сделали качественный продукт, который не стыдно показать без преувеличения всему миру, — рассуждает диджей. — Ребята большие молодцы и профи. Клип назвали «Степная атмосфера». Мы хотели показать, какая на самом деле Волгоградская область притягательная, здесь есть, что посмотреть. Честно, для меня загадка, почему так мало людей здесь снимают. И плюсом — я хочу, чтобы люди слушали мою музыку, открывали для себя новые вселенные.  


Валера или DJ Ronin в скором времени будет готов снять еще один клип. Съемки пройдут в Волгоградской области. 


Фото, видео, продакшн: Валера Роненко, Алексей Костяков и Павел Мирошкин 

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