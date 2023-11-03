Волгоградских налогоплательщиков встретят с распахнутыми дверями

В Волгоградской области УФНС России 9 ноября проведет День открытых дверей. В инспекциях готовы разъяснить налогоплательщикам интересующую их информацию и проконсультировать по налоговым льготам.

– В рамках данных мероприятий все желающие смогут уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на получение льгот, а также получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, – сообщили в УФНС. – Также сотрудники подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по вопросам налогообложения.

Одновременно в УФНС России по Волгоградской области напоминают о крайнем сроке уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц. Это 1 декабря 2023 года.

В режиме Дня открытых дверей инспекции будут работать в Волгоградской области 9 ноября с 9.00 до 20.00.

