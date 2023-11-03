«Даже места свободные есть!»: жители юга Волгограда оценили работу новых автобусов №2 и №77

Общество 03.11.2023 10:33
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03.11.2023 10:33
Жители южных районов Волгограда не могут поверить своему счастью. Теперь поездки на автобусах №№2 и 77 в утренний час пик – это уже не привычная давка и порой часовое ожидание общественного транспорта, а вполне себе комфортное существование в полупустом салоне.– Автобусы сегодня пришли спаренными – прямо по два, друг за другом. Поэтому есть даже свободные места! Об этом еще несколько дней назад даже не мечталось! – признаются пассажиры.
Напомним, на днях в Волгограде на линию вышли первые автобусы из 60 единиц нового общественного транспорта, которую получил город-герой. Пока они обслуживают наиболее популярные маршруты - №2 «ж/д Вокзал - Юбилейный» и №77 «ТРК «Мармелад» - «Юбилейный».
Ранее, как сообщало V102.RU, волгоградцы, проживающие в Красноармейском и Кировском районах Волгограда, жаловались на сбои в расписании автобусов, соединяющих юг города с центром, а также на постоянные поломки транспорта.
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