«Даже места свободные есть!»: жители юга Волгограда оценили работу новых автобусов №2 и №77











Жители южных районов Волгограда не могут поверить своему счастью. Теперь поездки на автобусах №№2 и 77 в утренний час пик – это уже не привычная давка и порой часовое ожидание общественного транспорта, а вполне себе комфортное существование в полупустом салоне.





Ранее, Ранее, как сообщало V102.RU, волгоградцы, проживающие в Красноармейском и Кировском районах Волгограда, жаловались на сбои в расписании автобусов, соединяющих юг города с центром, а также на постоянные поломки транспорта. Видео читателей V102.RU Напомним, на днях в Волгограде на линию вышли первые автобусы из 60 единиц нового общественного транспорта, которую получил город-герой. Пока они обслуживают наиболее популярные маршруты - №2 «ж/д Вокзал - Юбилейный» и №77 «ТРК «Мармелад» - «Юбилейный».

– Автобусы сегодня пришли спаренными – прямо по два, друг за другом. Поэтому есть даже свободные места! Об этом еще несколько дней назад даже не мечталось! – признаются пассажиры.